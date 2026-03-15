В Викуловском округе инвесторам предлагают участки для создания экодеревни

Администрация Викуловского округа может предложить инвесторам землю и помещения под перспективные проекты: экодеревня (свободные участки готовы к предложению); животноводство (в проработке ферма КРС и овцеводческий комплекс на 400 голов); медицинский центр (ведется подбор помещения).

"У нас есть свободные земли, объекты частного имущества и команда, готовая решать вопросы инвесторов оперативно", - отметил заместитель главы округа, инвестиционный уполномоченный Андрей Черняков.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, в Викуловском округе по итогам 2025 года объем инвестиций вырос более чем в три раза — до 34,4 млн рублей, увеличилось число МСП и самозанятых, - сообщает Тюменская линия.