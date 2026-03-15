Современные методы медицины позволяют определить риск болезни Альцгеймера

По словам врача-психиатра Тюменского кардиоцентра Елены Кузьмищевой, в настоящее время существует возможность задолго до появления первых симптомов выявить предрасположенность к болезни Альцгеймера. Проверка генов дает лишь оценку вероятности развития патологии. Исключение составляют крайне редкие семейные формы, где мутация почти гарантирует болезнь. В большинстве же случаев на развитие недуга влияет комплекс факторов: наследственность, состояние сосудов, образ жизни и возраст.

Специалисты выделяют специфические биомаркеры — белки бета-амилоид и тау, изменения уровня которых указывают на начало патологических процессов за 10–15 лет до клинических проявлений. Тем не менее такие исследования назначаются строго по показаниям, так как информация о высоких рисках требует от пациента серьезной психологической готовности.

Для точного распознавания болезни на ранних стадиях применяются методы визуализации изменений в мозге: МРТ, ПЭТ-исследование, анализ спинномозговой жидкости, - сообщает АиФ-Тюмень.