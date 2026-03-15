Участнику СВО помогают восстановиться в реабилитационном центре Тюмени

Участник СВО Антон прибыл в Областной лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" Тюмени после тяжелого ранения, полученного летом прошлого года в ходе специальной военной операции.

Огнестрельная черепно-мозговая травма приковала его к больничной кровати в военном госпитале, где он без сознания провел больше месяца. Вернувшемуся комиссованному бойцу в Заводоуковской больнице оформили направление на реабилитацию в ОЛРЦ Градостроитель.

Начинать восстановление оказалось непросто. Левая сторона тела значительно утратила чувствительность, движения руки и ноги ограничены.

- Вместе с Антоном и со специалистами-реабилитологами поставили цель реабилитации: восстановить социально-бытовую активность и достичь максимального уровня функционирования, возможности вести независимый образ жизни, - рассказала врач-невролог Оксана Шпагина.

Программа реабилитации началась с малых шагов – индивидуальных занятий с инструктором ЛФК, дозированных физических нагрузок на тренажерах с биологически обратной связью – Баланс-мастере, локомате, стабиллоплатформе, подкрепленных физиопроцедурами. Это помогло уменьшить шаткость походки, отработать стереотип ходьбы, укрепить мышцы рук и ног.

Индивидуальное консультирование психолога, коррекция психосоматического состояния в течение 7 дней реабилитации работали на снижение уровня психоэмоционального напряжения и достижение эмоциональной устойчивости. В долгосрочной цели психологической реабилитации – в течение 2 месяцев – восстановить стабильное психоэмоциональное состояние, научиться справляться со стрессовыми ситуациями в повседневной жизни, - сообщает Наталья Колесник, пресс-служба ОЛРЦ "Градостроитель" (г. Тюмень).