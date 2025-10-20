Тюменский губернатор заявил, что строительство кампуса в Тюмени идет по плану

Строительство гостиницы Межуниверситетского кампуса в Тюмени идёт по графику, проект по возведению еще 9 объектов направлен на госэкпертизу, сообщил губернатор Александр Моор.

Губернатор принят участие в совещанит, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Ввод гостиницы в эксплуатацию намечен на 2026 год. Проект второго этапа строительства кампуса, в рамках которого предстоит возвести еще девять объектов, направлен на государственную экспертизу. Строители уже приступили к подготовительным работам – прокладке временных дорог и сетей, разбивке осей зданий, устройству временных дорог, закупу свай и плит для дорожного покрытия", - написал Моор в своем тг-канале.

Над созданием в Тюмени Межуниверситетского кампуса работа идет третий год, теперь в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". До конца 2028 года масштабный проект должен быть реализован.

По убеждению губернатора, кампус станет точкой притяжения для талантливой молодёжи, центром разработки и практического внедрения передовых технологий, новым драйвером социально-экономического развития региона.