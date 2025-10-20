Тюменцы за день ярмарки скупили около 10 тонн сельхозподукции

18 октября администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области провели первую в этом квартале продовольственную ярмарку.
В течение дня работало четыре торговые площадки, было организовано 77 мест. Товарооборот составил почти 3,4 миллиона рублей, объём реализованной продукции – около 10 тонн.
В розничной торговле участвовали сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности юга Тюменской области, индивидуальные предприниматели, ремесленники, а также личные подсобные хозяйства граждан, доля которых составила 48% от общего количества участников ярмарки.
