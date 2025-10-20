В России начали продавать интеллектуальный медиацентр SberBox Max

На рынок вышло новое устройство SberBox Max, которое делает телевизор умным. Медиацентр предоставит максимум возможностей: работа телевизора будет быстрой и удобной, так как обработка графики и видео стала почти в три раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением. А технологии искусственного интеллекта помогут смотреть видео с низким разрешением в более высоком качестве.

С помощью ГигаЧата можно быстро подобрать кино на вечер или по настроению, а рекомендательная система учтёт предпочтения пользователя и предложит подходящие фильмы.

Для забывчивых владельцев предусмотрена функция поиска пульта и голосовое управление через подключённую умную колонку Sber, когда пульт вовсе не нужен. Сама приставка удобно крепится на телевизоре с помощью велкро-липучки.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

SberBox Max — это уже третье поколение наших устройств для ТВ. Первые два стали настоящими народными хитами, завоевав доверие более чем у 1,7 миллиона пользователей. Наша задача — обеспечить людей удобной и качественной техникой, которая даст им совершенно новый опыт ТВ-смотрения, а интеграция устройства с ГигаЧатом делает его более функциональным и отвечающим потребностям всех членов семьи.

Медиацентр оснащён новой функцией — AI-улучшением качества видео с помощью искусственного интеллекта. Устройство в реальном времени делает сразу несколько действий: улучшает текстуру, добавляет резкость, устраняет шум. Благодаря этому изображение становится более чётким, а детали — проработанными. Эта функция отлично подойдёт для пользователей, которые часто смотрят HD-контент через стриминговые сервисы или кабельный ТВ.

Отдельно для родителей есть специальный детский профиль с функцией родительского контроля, благодаря чему можно не беспокоиться о том, сколько времени ребёнок проводит перед экраном и какого характера контент он смотрит.