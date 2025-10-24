Реновацию железнодорожной части города проведут в Тюмени

У железнодорожной станции Тюмень на улицах Товарное шоссе и Привокзальной появятся современные общественные пространства, пешеходный бульвар и благоустроенные зоны отдыха. При этом исторический облик паровозного депо и водонапорных башен, являющихся объектами культурного наследия, будет сохранён, сообщил губернатор Александр Моор.

"Подписали четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области, Администрацией Тюмени, ОАО "РЖД" и ООО "Сибинтел-Холдинг". Документ открывает новый этап в развитии территории у железнодорожной станции Тюмень. Соглашение рамочное, без бюджетных обязательств. Оно позволит объединить усилия региона, города, железной дороги и бизнеса для комплексного развития этой части Тюмени", - отметил Моор.

Глава Тюмени Максим Афанасьев пояснил, что соглашение предусматривает комплексное развитие областной столицы: улучшение внешнего облика и архитектурно-стилистических характеристик объектов капстроительства, повышение качества транспортного обслуживания населения пригородными железнодорожными перевозками, а также развитие общественных пространств в районе железнодорожной станции Тюмень и зданий ОАО "РЖД" по Товарному шоссе и улице Привокзальной.

Максим Афанасьев:

Компания "Сибинтел-Холдинг" возьмет на себя разработку концепции, направленной на повышение качества городской среды с обязательным сохранением исторической составляющей и созданием культурно-досуговых кварталов. Реновация этой части Тюмени будет тесно связана с мастер-планом центральной части города "Врата Сибири" и интегрирована с существующими и проектируемыми территориями. Особое внимание будет уделено транспортной и пешеходной доступности, программированию и генерации перспективных маршрутов, а также созданию зеленых зон. Уверен, что реализация проекта даст мощный синергетический эффект.

По мнению главы города, эти положительные изменения затронут многие сферы жизни Тюмени: появятся новые рабочие места, получит дополнительный импульс развитие малого и среднего бизнеса, вырастет туристическая привлекательность, а бывшие промышленные территории обретут новую жизнь и станут современными городскими кварталами.