Тюменские аграрии завершают уборку урожая

Уровень собранного урожая в регионе на 23 октября достиг 99,2% — 1,85 млн тонн зерновых. Это существенно выше, чем в 2024 году, отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

"Скорее всего будет установлен абсолютный рекорд по урожайности за всю историю Тюменской области. По оперативным данным видим урожайность на уровне 29,6 центнера с гектара. Это очень достойный результат, особенно если к этому добавить урожайность по картофелю — 330 центнеров с гектара. Это больше на 10% чем в прошлом году. Товаропроизводители полностью завершили уборку этой культуры", - отметил Чейметов.

Урожайность овощей открытого грунта составляет 546 центнеров с гектара.