Югра учредила собственную медаль за мужество для участников СВО

Губернатор Руслан Кухарук сообщил об учреждении медали Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "За мужество и доблесть в специальной военной операции".
"В автономном округе утвержден и реализуется широкий комплекс мер региональной поддержки участников специальной военной операции и их семей, который регулярно донастраивается на основе запросов наших бойцов. На одной из встреч в рамках моей поездки в Донбасс военнослужащие озвучили предложение о создании специальной награды для участников СВО. Сегодня на заседании одобрили проект закона об учреждении медали Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "За мужество и доблесть в специальной военной операции". Эта награда – способ выразить благодарность нашим героям", - пояснил решение Кухарук.
