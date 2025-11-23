В 2026 году увеличатся максимальные размеры некоторых пособий

Изменения связаны с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.

По данным Социального фонда России, максимальное пособие по больничному листу увеличится в 1,5 раза к 2028 году. В 2026 году лимит составит 6 800 рублей, в 2027 году — почти 8 000 рублей, а в 2028 году достигнет 8 500 рублей. Размер выплаты зависит от страхового стажа: при стаже более 8 лет пособие составляет 100% среднего заработка.

Пособие по беременности и родам в 2026 году превысит 955 000 рублей, что на 160 645 рублей больше, чем в текущем году. Для получения полной выплаты требуется наличие двух календарных лет официального трудового стажа перед выходом в декретный отпуск.

Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, пояснил: "Важно отметить, что право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется даже при досрочном выходе на работу. При этом отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мать, но и отец, бабушка, дедушка или другой опекун, хотя пособие получает только один из ухаживающих лиц".

Эксперт также добавил, что согласно трудовому законодательству, женщина имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск перед декретом или непосредственно после него, независимо от стажа работы у текущего работодателя, - сообщает Мегатюмень.