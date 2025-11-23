Новогодние мероприятия для детских групп устроят в Музее Словцова

Музейный комплекс имени И.Я. Словцова в Тюмени приглашает детские группы на программы, где сказка оживает, а знакомые герои становятся проводниками в волшебный мир. Они запланированы на период с 13 декабря по 11 января.

Участники квеста "Дозор Мороза-Воеводы" познакомятся с Сибирским Морозом-Воеводой и отправятся с ним в новогодний дозор. Вместе ребята помогут Деду Морозу найти путь до Тюмени, чтобы город встретил праздник широко и весело.

Интерактив "Арсенал Мороза-Воеводы" приглашает вступить в "Новогоднюю дружину". Участники увидят реконструкции вооружения богатырских времен и познакомятся с оружием и доспехами богатырей Мороза-Воеводы, воинов Соловья-Разбойника и солдат Кощея Бессмертного.

Игровая программа "Путешествие с Коньком-Горбунком" отправит в путешествие по мотивам сказки Петра Ершова. Со Сказочницей они помогут Ивану и Коньку-Горбунку восстановить порядок в волшебном царстве. В финале — создание новогодней игрушки из воздушного пластилина и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Аудиоквест "Новогодние истории" рассчитан на детей постарше (12+). С помощью постоянной экспозиции "Шедевры художественной коллекции" его участники узнают о редких праздничных традициях и найдут ответы на вопросы: Кто первым в России поставил дома елку? Какое блюдо в Китае символизирует новогоднюю удачу? Кем нарядился на Новый год один великий культурный деятель?

Стоимость участия в мероприятиях от 300 рублей. Заявки принимаются по телефонам: +7 922 476-24-89, +7 (3452) 45-35-90.

По материалам Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (г. Тюмень).