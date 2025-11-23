Тюменцам рассказали, куда жаловаться на сосульки

На портале "Тюмень – наш дом" открыты зимние темы для обращений жителей. Граждане смогут сообщить, где не убирают снег, образовалась наледь или нависли опасные сосульки и лавины.

На сайте https://dom.tyumen-city.ru/ можно написать о проблемных участках, приложить фото в категории "Сосульки на крыше", "Складирование снега", "Текущее содержание дорог и ремонт", "Текущее содержание дворовой территории". Также, возможно, пригодится раздел "Каток не залит или залит некачественно", - сообщает Вслух.ру.