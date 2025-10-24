Артюхов: Надо, чтобы в осенние каникулы дети со всей страны ехали на родину Конька-Горбунка

В Тюмени 24 октября открыли новую локацию, посвященную автору сказки "Конька-Горбунка" - бульвар Петра Ершова, на его открытии зампредседателя облдумы Андрей Артюхов предложил сделать так, чтобы дети, как на Новый год в Устюг к Деду Морозу, в осенние каникулы хотели поехать в Тюмень.

"Мы должны все сделать так, чтобы на осенние каникулы со всей страны все дети, все семьи ехали на родину Конька-Горбунка. Как едут в Новый год в Великий Устюг к Деду Морозу. Все должны осенью ехать к нам обязательно, в Тюмень, а мы должны создать здесь все условия, чтоб людям было здесь интересно", - отметил Артюхов, комментируя событие.

В своем тг-канале Артюхов сообщил, что бульвар Петра Ершова на месте пустыря между проездом Заречный и улицей Эрвье создан благодаря совместной работе с администрацией города и активными тюменцами. Он для семейного отдыха - с игровыми и спортивными площадками, амфитеатром, территориями для проведения мастер-классов, большим количеством деревьев и кустарников. Основой оформления бульвара стал один из персонажей сказки "Конек-Горбунок" — Чудо-юдо Рыба-кит.

"В рамках регионального партийного проекта ЕР "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок"" осенью 2020 года мы с Юрием Баранчуком, Степаном Киричуком, Георгием Кекелия провели конкурс детского рисунка в школах №№ 94 и 62 на тему сказки, а затем встретились с активом микрорайона и обсудили создание на месте пустыря бульвара имени Петра Ершова. В поддержку было собрано 2105 подписей жителей данного микрорайона. Новый бульвар Ершова привлечет не только горожан, но и гостей Тюмени, и будет способствовать развитию туризма в области", - отметил Артюхов.