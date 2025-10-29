Моор назвал рекордными урожаи аграриев Тюменской области в 2025 году

В этом году урожайность и зерновых, и картофеля, и овощей рекордная за всю историю Тюменской области, завил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии.

"Осталось буквально несколько дней, и мы полностью закончим уборочную. По картофелю уже убрали. Сейчас завершаем зерновые, зернобобовые и овощи. Очень удачный год. И природа нам в помощь, и наши предприятия, наши аграрии молодцы. То есть, как говорится, выжали все 100% из тех возможностей, которые были. Мы собрали уже более 1,8 миллиона тонн зерна. Этого больше, чем нам нужно для обеспечения внутриобластной потребности. Поэтому не переживайте. Будем со своими продуктами", - отметил Моор, отвечая на вопрос о том, хватит ли региону собственных запасов на год.

По данным департамента АПК, на утро 29 октября авершена уборка картофеля - собрано 207 512 тонн с урожайностью 327 центнеров с гектара. Убрано 1083 гектара овощей открытого грунта. Собрано 59 881 тонна с урожайностью 553 центнера с гектара. Обмолочено 630 700 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Собрано 1 865 200 тонн с урожайностью 30 центнеров с гектара. Обмолочено 52 700 гектаров технических культур. Собрано 99 300 тонн с урожайностью 19 центнеров с гектара.