Яндекс превратил Алису в мощную универсальную нейросеть с ИИ-агентами

Изображение сгенерировала Алиса AI

На конференции "Алиса, что нового?" 28 октября Яндекс представил Алису AI. Как заявляют в пресс-службе компании, теперь Алиса - это мощная универсальная нейросеть, в чате с которой можно решать любые задачи. Её полезность и возможности в сравнении с другими доступными в России ИИ-продуктами проверены на тысячах реальных задач.

Новая нейросеть уже доступна на alice.yandex.ru, в приложении Алиса и Поиске, а скоро будет помогать пользователям на всех сайтах и вкладках в Браузере и в Яндекс Go:

У меня хорошие новости! Теперь в моей основе — Alice AI. Это сразу несколько мощных генеративных моделей — с ними я выполню ещё больше реальных задач:мои ответы стали более полными и наглядными — я добавляю в них картинки, видео и карточки мест; я распознаю рукописный текст, определяю объекты на фото и нахожу по ним информацию — помогу решить задачу по геометрии или подскажу, как устранить поломку бытовой техники; рисую и сочиняю ещё лучше и научилась оживлять изображения — от старых фотографий и детских рисунков до аватарок для соцсетей. И это не всё! Новые суперспособности будут совсем скоро!

Решение задач в чате с Алисой AI

Алису AI обучали на миллионах задач, которые люди каждый день решают с помощью различных нейросетей, ассистентов, Поиска и других сервисов Яндекса. Особое внимание разработчики уделяли практическим задачам — чтобы именно по ним нейросеть выдавала наилучший результат. Алиса AI лучше всех из доступных в России нейросетей отвечает на вопросы в категориях "Образование", "Саморазвитие и советы", "Рабочие задачи", "Бытовые задачи и инструкции" и закрывает все основные потребности в ИИ, которые уже есть или появятся у русскоязычной аудитории.

Вскоре в Алисе AI появятся ИИ-агенты, они будут помогать ей выполнять поручения пользователей. Например, можно будет попросить нейросеть забронировать столик в ресторане, найти товар по выгодной цене или провести исследование и предоставить файл с результатами. Нейросеть сама найдёт нужные ресурсы, прокликает интерфейсы, сравнит варианты и заполнит формы.

Пользователю останется только подтвердить, что ему всё подходит. Алиса AI — первая в России нейросеть, способная по просьбе пользователя пройти весь путь решения задачи, от поиска информации до готового результата.

Алиса AI в Яндекс Браузере. Алиса AI в Браузере скоро будет помогать в делах, используя информацию с открытой вкладки — будь то текстовый документ или видео. Ей не придётся пояснять контекст вопроса. Например, можно будет сразу спросить, есть ли в 500-страничном PDF-отчёте данные по продажам за июнь и что сказал лектор из видео про чёрные дыры. Углубиться в тему можно будет в этом же чате с нейросетью — она сама обойдёт интернет и соберёт ответ. Кроме того, Алиса AI теперь может появляться в умной строке Браузера, а история общения с ней доступна на его стартовой странице — можно продолжить диалог с того места, где остановились.

В сервисах Яндекс Go появятся ИИ-агенты, которые умеют совершать эти действия по команде нейросети. Алиса AI проанализирует запрос, определит, какой сервис поможет решить задачу, и подключит нужного агента — Такси, Еды, Лавки или Доставки. Например, если сказать "Алиса, мне нужно отправить другу торт" — нейросеть призовёт агента Доставки, а тот уточнит все детали, подберёт подходящий тариф и предзаполнит форму заказа.

Алиса AI в носимых устройствах. Яндекс анонсировал выход носимых ИИ-устройств с Алисой AI, которые будут служить интерфейсом для сервиса "Моя память". С их помощью пользователи смогут на ходу, не доставая смартфон, наговаривать нейросети мысли и идеи, а она будет превращать их в списки, заметки и напоминания и сохранять в разделе "Моя память". К ним можно будет в вернуться в чате с Алисой AI или через голосовой интерфейс устройства.

