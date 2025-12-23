После боя курантов закончат празднование Нового года 41% россиян

ВТБ и "Ведомости" в преддверии праздников провели исследование новогодних традиций и выяснили, что Дед Мороз приходит к каждой пятой российской семье. 69% будут новогодничать дома, свыше 60% считают майонезные салаты злом, но в 90% случаев на праздничный стол их все равно ставят.

Лишь каждый пятый планирует отправиться в Новый год в путешествие. Настроены на приключения миллениалы: у них эта идея почти на равных конкурирует с домашними посиделками – 42% против 47%. В остальных возрастных группах превалируют домоседы.

Спать после боя курантов будет 41% опрошенных. Каждый четвертый организует домашний клуб настольных игр, 11% – будут танцевать, 7,5% – петь песни под гитару. Работать в новогоднюю ночь должны 5%.

31 декабря россияне планируют посвятить новогоднему столу. 38% уделят этому от 3 до 5 ч.Полный день на кухне проведут 21,5%. Треть уложится в 1-2 ч. и ограничится легкими закусками. Несмотря на популярность готовой еды и доставки, только 8% доверят им праздничный стол.

Самым популярным костюмом из детства, в который россияне готовы переодеться, оказались Снежинка и Снегурочка. Оригинальные респонденты готовы примерить и образы "человека с нормальным уровнем железа и магния", наряд "горящих дедлайнов" или "селедки под шубой". При этом 70% опрошенных не будут придумывать особенный наряд, они хотят просто "красиво выглядеть".

Устроить веселое домашнее представление хотел бы почти каждый пятый – 17,2%, но времени и сил на это не хватает. В семьях театр, но попроще, со стихами, песнями и сценками от детей организуют 19%. На настоящий домашний театр готовы 5%: они назначают актеров, репетируют, готовят костюмы и музыку.