Морозы до -34 в Тюменской области ждут в ближайшие дни

Морозы до -34 градусов обещают синоптики жителям Тюменской области на этой неделе, понижение температуры начнется 24 декабря.

