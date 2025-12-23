Морозы до -34 в Тюменской области ждут в ближайшие дни

Морозы до -34 градусов обещают синоптики жителям Тюменской области на этой неделе, понижение температуры начнется 24 декабря.
25 декабря прогнозируется резкое похолодание, температура ночью -29°...-34°, в северных районах -34°...-39°, в юго-восточных районах -19°...-24°, днем -27°...-32°, местами -17°...-22°.
26 декабря - сохранение мороза, температура ночью -28°...-33°, местами до -38°, днем -20...-25, местами до -30.
