Морозы до -34 в Тюменской области ждут в ближайшие дни

15:34 23 декабря 2025
Морозы до -34 градусов обещают синоптики жителям Тюменской области на этой неделе, понижение температуры начнется 24 декабря. 

25 декабря прогнозируется резкое похолодание, температура ночью -29°...-34°, в северных районах -34°...-39°, в юго-восточных районах -19°...-24°, днем -27°...-32°, местами -17°...-22°. 

26 декабря - сохранение мороза, температура ночью -28°...-33°, местами до -38°, днем -20...-25, местами до -30.

