Тюменский школьник получил на Новый год телефон для учебы после письма Путину

Народный фронт исполнил мечту 11-летнего Семёна Соболева: ему очень нужен был телефон для учебы и он написал об этом на прямую линию президенту Владимиру Путину. Новогодней историей поделились в реготделении фронта.

"Когда в школе у Сёмы был дистант, он не мог посещать онлайн уроки - старый телефон просто не справлялся. Тогда Сёма стал мечтать о гаджете. Но его семье такие подарки не по карману... И тогда мальчик, недолго думая, решил написать... на прямую линию президенту. Честно и от всего сердца. Он даже не надеялся, что его письмо заметят — просто отправил его в мессенджере MAX. И чудо случилось! Народный фронт сразу обратил внимание на обращение Семёна. И исполнил мечту мальчика", - говорится в сообщении.

Сёма растет без родных отца и матери, воспитанием мальчика занимается родная тетя. "Самое главное в этой истории — совсем не гаджет. А то, каким искренним, добрым и благодарным оказался Сёма. Его радость — это и есть самый настоящий новогодний подарок для всех, кто был причастен", - отмечают в НФ.