Роспотребнадзор: доля госпитализированных с ОРВИ и гриппом в Тюменской области не выше 2%

16:40 23 декабря 2025
В Тюменской области несколько недель наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю зарегистрировано снижение заболеваемости на 14,2% в сравнении с предыдущей неделей.

"Заболеваемость находится на сезонном уровне, эпидпорог среди совокупного населения не превышен. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Доля госпитализированных с ОРВИ и гриппом остается низкой и составляет 2%", - сообщили в РПН региона.

 

 

 

