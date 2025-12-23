Роспотребнадзор: доля госпитализированных с ОРВИ и гриппом в Тюменской области не выше 2%

В Тюменской области несколько недель наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю зарегистрировано снижение заболеваемости на 14,2% в сравнении с предыдущей неделей.
"Заболеваемость находится на сезонном уровне, эпидпорог среди совокупного населения не превышен. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Доля госпитализированных с ОРВИ и гриппом остается низкой и составляет 2%", - сообщили в РПН региона.
