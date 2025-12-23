16 лет строгого режима за 10 кг "синтетики" назначил суд жителю Тюмени

Жителя Тюмени за производство в нарколаборатории свыше 10 кг синтетического наркотика суд приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Производством наркотиков и их сбытом на территории Тюмени и Тюменского района 25-летний мужчина вместе с другом решили заняться в декабре 2023 года. Они сняли домик в СНТ, в интернете нашли инструкции, закупили специализированное оборудование, с помощью которого смонтировали лабораторию. В июне 2024 года в созданных условиях соучастники произвели более 10 кг "синтетика", расфасовали его по 1 кг. Шесть из десяти крупных партий наркотиков они разложили по оборудованным "тайникам".

Преступную деятельность мужчин пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.