Тюменцы отлично выступили на Чемпионате и Первенстве УрФО по плаванию

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Екатеринбурге в 25-метровом бассейне Дворца водных видов спорта с 7 по 10 октября проходили Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по плаванию.

В соревнованиях приняли участие порядка 500 спортсменов, в активе Тюменской области - множество медалей всех достоинств.

Василина Насонова выступала на первенстве зачете девушек 14-15 лет и заняла первое место в брассе на 100 метров и второе на 50 метрах.

Валерия Григорьева в рамках первенства в зачете юниорок (16-18 лет) стала лучшей в вольном стиле на 200, 400, 800 и 1500 метрах вольным стилем, а в стометровке завоевала серебро. Кроме того, чемпионат принес спортсменке серебро в 200-метровке и бронзу - в 400 метровке.

Дарья Майсюк в рамках первенства в зачете юниорок отлично выступила в комплексном плавании. На ее счету - золотые медали на дистанциях 100, 200 и 400 метров, а в ходе чемпионата она стала первой на 400 метрах и третьей - на 200 метрах.

Елизавета Чербижева в рамках первенства в зачете юниорок заняла первое место в стометровке брассом, второе - в стометровке баттерфляем и 400-метровке комплексным плаванием, и третье - на 100 метрах комплексным плаванием. Кроме того, Чемпионат УрФО также принес Елизавете серебро в стометровке баттерфляем.

Иван Костылев выиграл бронзу первенства в зачете юниоров на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Константин Солдатов взял медали чемпионата в вольном стиле, на его счету серебро на 50 метрах и бронза в стометровке.

Отметим, что Дарья Майсюк и Константин Солдатов являются спортсменами-инструкторами Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд.