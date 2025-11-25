Обокравшего старушку рецидивиста в Тюмени отправили в колонию на 8 лет

09:50 25 ноября 2025
Неоднократно судимого 53-летнего тюменца приговорили к 8 годам колонии строгого режима за разбойное нападение на 98-летнюю ветерана Великой Отечественной войны.

В мае 2025 года подсудимый из-за нужды в деньгах решил обобрать одиноко проживающую пенсионерку. Ранее он уже был у нее в квартире в качестве сантехника, поэтому открыла дверь. оказавшись в квартире, мужчина потребовал у старушки деньги, а когда она отказала - ударил ее не менее трех раз руками в область головы и тела, схватил ножницы и стал угрожать расправой. Потерпевшая сообщила нападавшему, где лежат деньги, он забрал 29 тыс. рублей и скрылся.  Здоровью пенсионерки, являющейся ветераном Великой Отечественной войны, причинен тяжкий вред.

Теги: ветераны , разбой , старики , уголовное дело
Декабрь, 2025