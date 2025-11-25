Более 3,7 млн рублей кешбэком получили жители Тюменской области с оплаты школьного питания

Около трех месяцев идет в Тюменской области акция "Кешбэк за оплату школьного питания" в Электронной школе с помощью системы быстрых платежей (СБП). За это время жители региона получили более 3,7 млн рублей кешбэка за оплату школьного питания, число пользователей услугой выросло с 33 до 60 тысяч человек, сообщает департамент информатизации ТО.

Получить кешбек в размере 5% от суммы оплаты питания при использовании СБП можно до 31 декабря 2025 года включительно. Максимальная сумма кешбэка в период проведения акции ежемесячно может составлять не более 500 рублей. Сумма начисляется одному человеку по одному номеру телефона.

Для получения кешбэка необходимо быть зарегистрированным в Программе лояльности на vamprivet.ru. Подробные условия акции. Список организаторов питания, участвующих в акции, можно найти в разделе "Питание" Электронной школы или на сайте акции vamprivet.ru. Если организатора питания нет в списке, необходимо обратиться в образовательное учреждение для уточнения сроков подключения к акции.

Инструкция по авторизации в Электронной школе Тюменской области здесь.