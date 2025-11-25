Тюменская область продлила повышенные выплаты контрактникам до конца 2025 года

Повышенная выплата для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ в Тюменской области, продлена до конца декабря 2025 года, о новом постановлении регионального правительства сообщил информцентр.

Ранее повышение с 1.9 млн до 3 млн рублей устанавливалось на период с 7 октября по 30 ноября.

"Размер региональной выплаты составляет 3 миллиона рублей, федеральной - 400 тысяч рублей. Чтобы получить выплату, контракт необходимо заключить через военкоматы Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени до 31 декабря включительно. Место прописки и проживания значения не имеет", - говорится в сообщении.

Условия получения выплаты можно уточнить по телефону: 8 (3452) 79-19-05, а также в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1.