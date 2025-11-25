Подросток на иномарке в Тюмени сбил 9-летнего пешехода-нарушителя

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Тюмени с участием ребенка-пешехода и подростка-водителя, которое произошло в Тюмени 24 ноября.
ДТП произошло на улице Кореневского, у 9-летнего школьника, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, травма плеча.
17-летний подросток за рулем автомобиля, со слов вызванной на место ДТП матери, взял ключи от её автомобиля без разрешения, пока она была на работе. Его уже привлекли к административной ответственности за езду без прав.
В Инциденте разбирается и прокуратура Калининского административного округа Тюмени: организовала проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Также будет дана оценка надлежащему исполнению законными представителями несовершеннолетнего водителя своих родительских обязанностей.
