Тюменская мэрия уже решает проблему парковок для многодетных семей

Фотография предоставлена Ольгой Кийко

Многодетные семьи, проживающие в Тюмени, имеют право один автомобиль на платных парковках парковать бесплатно. Но в работе этой льготы выяснилась одна неприятная деталь – запись в реестре автомобилей, которая даёт право на бесплатную парковку, действует всего 3 года, а потом нужно направлять заявление на ее продление. Вот только семьям об истечении срока никто не напоминает. В итоге семья, ничего не подозревая, паркует свой автомобиль, а затем неожиданно для себя получает уведомление о штрафе в размере 2 500 рублей.

"Сообщения о таких штрафах поступили в нашу комиссию от нескольких семей. Конечно, это возмутительная ситуация, когда людей как будто специально ловят на ошибках системы, вынуждая выплачивать штрафы. Мы заручились поддержкой председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарёва, а также руководителя партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Алексея Салмина и обратились к главе города с просьбой внести изменения в регламент предоставления этой льготы. Важно сделать так, чтобы система работала для людей, а не против них", - комментирует председатель Комиссии по социальной политике, поддержке материнства и детства Общественной палаты Тюменской области Ольга Кийко.

Члены комиссии предлагают привязать срок действия записи к сроку действия статуса многодетной семьи, то есть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Также просят направлять уведомления об истечении срока действия записи, а ещё - не требовать справку о многодетности. Глава Тюмени Максим Афанасьев с позицией членов Общественной палаты согласился. Вот какой ответ он дал в ходе своей прямой линии, отвечая на вопрос Ольги Кийко.

"Пока старшему ребенку не исполнится 18 лет и семья сохраняет статус, парковочная льгота должна действовать автоматически. Посмотрим также, как можно настроить систему уведомления об истечении срока. Технически, мне видится, что это задача не сложная. Прошу пару месяцев на то, чтобы внести изменения в соответствующий документы. Благодарю за сигнал", - ответил глава города.