У военного училища в Тюмени ликвидировали парковку и запретили остановку транспорта

В Тюмени по улице Льва Толстого, от улицы Флотской до здания № 1 по улице Льва Толстого ликвидирована парковка и введён запрет на остановку транспортных средств. Решение об этом принято в управе Калининского административного округа для обеспечения беспрепятственного доступа к военному объекту, а также в соответствии с требованиями приказа министра обороны Российской Федерации, сообщили в администрации города.