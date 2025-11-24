У военного училища в Тюмени ликвидировали парковку и запретили остановку транспорта

В Тюмени по улице Льва Толстого, от улицы Флотской до здания № 1 по улице Льва Толстого ликвидирована парковка и введён запрет на остановку транспортных средств. Решение об этом принято в управе Калининского административного округа для обеспечения беспрепятственного доступа к военному объекту, а также в соответствии с требованиями приказа министра обороны Российской Федерации, сообщили в администрации города.
