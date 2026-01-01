Бесплатные парковки организуют для тюменцев у крещенских купелей

Для удобства тюменцев в праздник Крещения Господня у купелей будут организованы бесплатные парковки.

Первая — на реке Туре у Свято-Троицкого монастыря, время работы: 18 января с 12:00 до 23:59, а также 19 января с 12:00 до 23:59. Многоуровневая парковка в районе моста Влюблённых будет работать в бесплатном режиме. Кроме того, для удобства прибывающих будет организована дополнительная бесплатная парковка за Свято-Троицким монастырем.

Вторая — на озере Липовое, 25-й км объездной дороги, у базы "Озеро чемпионов" время работы 18 января с 12:00 до 23:59, 19 января – с 08:00 до 23:59. Просторная парковка разместится за территорией базы "моржей".