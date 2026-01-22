Председатель Совета старейшин тюменской организации "Вайнах" отмечен благодарностью главы Чеченской Республики

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Председателю Совета старейшин Тюменской региональной общественной организации вайнахского народа "Вайнах", члену Общественной палаты Тюменской области Албек-Хаджи Мусалиеву вручено благодарственное письмо Главы Чеченской Республики.

Решение принято по распоряжению главы Чеченской Республики от 29 декабря 2025 года. Награда присуждена за значительный вклад в развитие и укрепление межрегиональных связей между Чеченской Республикой и Тюменской областью, а также за многолетнюю безупречную работу.

Благодарственное письмо подписано главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В документе отмечается общественная и культурная деятельность Албек-Хаджи Мусалиева, направленная на сохранение национальных традиций, развитие межкультурного диалога и укрепление добрососедских отношений между регионами. Награду руководителю организации "Вайнах" передали через официального представителя.

Албек-Хаджи Мусалиев отметил, что получение награды стало для него неожиданным и значимым событием.

"Было неожиданно, когда перед Новым годом узнал, что мое имя внесли для поощрения главой Чеченской Республики. Я не считаю, что сделал что-то сверхъестественное, просто выполняю свою работу. Если ее оценили, значит, она была проделана не напрасно", – подчеркнул Албек-Хаджи Мусалиев.

Тюменская региональная общественная организация вайнахского народа "Вайнах" зарегистрирована 22 июля 1999 года и на протяжении многих лет ведет активную работу в сфере культуры и образования. В Тюмени при участии организации создан культурный центр, в котором работают языковые курсы по чеченскому, ингушскому и арабскому языкам, а также вокальные и хореографические классы. Деятельность объединения направлена на поддержку национальной культуры и воспитание молодежи.