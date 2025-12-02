Тюменские проекты удостоены 11 наград Russian Event Awards 2025

В Нижнем Новгороде объявили результаты национальной премии событийного туризма - 11 наград Russian Event Awards 2025 получили проекты из Тюменской области.

Ялуторовск завоевал гран-при за "Августовские спасы" (лучшее сельское турсобытие) и гуляние "Красная горка" (лучшее этнокультурное событие). Ещё один гран-при присудили календарю событий "Ялуторовск — мастерская Сибири". "Ялуторовский острог" занял третье место в своей номинации.

Тобольск выиграл 5 наград и назван "Городом событийного туризма". Первые места разделили фестивали "Кофе. Искусство. Шоколад" и "Абалак Рок Фест". Также отметили "Сибирские сезоны" (2 место) и фестиваль "Уха-царица" (3 место). Гран-при за лучшую природную зону получил отель "Абалак".

Тюмень отличилась "Стальным характером" - первое место среди корпоративных турсобытий.

Личные награды за развитие туризма получили Нина Бешенцева (руководитель "Ялуторовского острога") и Олеся Фирсова (автор видеоблога "Поехали на праздник"). Блог также победил в номинации по продвижению туризма, сообщает депкультуры ТО.