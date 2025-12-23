Юные тюменцы находят друзей среди школьников Донбасса и Новороссии

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В сентябре 2025 года команда сотрудников регионального отделения Движения Первых Тюменской области и представителей Дворца творчества и спорта "Пионер" провела выездной модуль медиашколы для участников и наставников Движения Первых Краснодонского муниципального округа. В ходе обучения затрагивались такие темы, как фото- и видеосъемка, использование искусственного интеллекта в работе, написание текстов.

Проект "Школы - побратимы", направленный на поддержку учащихся школ вновь присоединённых территорий РФ, реализовывался в течение года. Проект позволяет детям из Тюменской области находить себе друзей среди школьников, которые живут и учатся в школах Донбасса и Новороссии. Ребята и педагоги общаются в формате телемостов, обмениваются информацией и опытом участия в проектах Движения Первых.

Активнее всего взаимодействуют школьники и педагоги из Тюмени и Ишима, Ялуторовское местное отделение Движения Первых тесно сотрудничает с местным отделением Движения Первых Краснодонского муниципального округа.

В Движении Первых в регионе - более 161 тысяч участников, из них 18 тысяч - наставники. Около 70% первичных отделений (190) открыты на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, вузов.