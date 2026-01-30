Среди заболевших в Онохино детей тяжелых случаев нет, сообщили медики

19:52 29 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ситуация с заболеванием детей в селе Онохино на постоянном контроле правительства Тюменской области. Пациенты осмотрены врачами. Пациентов в тяжелом состоянии нет. У всех взяты анализы. Осуществляется медицинское наблюдение. Организована круглосуточная работа горячей линии.

В школе взяли пробы для выявления причины. Результаты власти обещают оперативно опубликовать в официальных каналах органов власти.

Ранее сообщалось, что в школе проводится эпидрасследование из-за массового заболевания детей с признаками кишечной инфекции.

Теги: инфекционные заболевания , медицина , школы , школьники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026