Среди заболевших в Онохино детей тяжелых случаев нет, сообщили медики

Ситуация с заболеванием детей в селе Онохино на постоянном контроле правительства Тюменской области. Пациенты осмотрены врачами. Пациентов в тяжелом состоянии нет. У всех взяты анализы. Осуществляется медицинское наблюдение. Организована круглосуточная работа горячей линии.

В школе взяли пробы для выявления причины. Результаты власти обещают оперативно опубликовать в официальных каналах органов власти.

Ранее сообщалось, что в школе проводится эпидрасследование из-за массового заболевания детей с признаками кишечной инфекции.