"Дом природы" в Ялуторовске стал площадкой для экологического просвещения

Музей "Дом природы" – памятник истории и архитектуры регионального значения - способствует формированию у гостей экологической культуры и укреплению нравственного воспитания.

Художественное решение музея обеспечивает максимальное погружение в богатый мир флоры и фауны. Экспозиции "Животный и растительный мир Ялуторовского района" и "На лесной опушке" служат наглядным пособием и знакомят с представителями лесов и водоемов, домашних животных и птиц, которые живут рядом с человеком. Большое значение отводится также изучению видов, занесенных в Красную книгу Тюменской области.

В своей работе специалисты используют разнообразные формы взаимодействия с посетителями, чтобы сделать экологическое воспитание увлекательным и запоминающимся: экскурсии, музейные уроки, лекции, игровые программы, конференции, творческие мастер-классы.

В рамках проекта "Школа экологической культуры" реализуется цикл занятий для детей, обучающих бережному отношению к природе через практические задания и кейсы. А ежегодная экологическая конференция "На пути к открытиям" объединяет любителей природы через популяризацию научных знаний среди жителей Ялуторовска и близлежащих районов.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.