Тюменским студентам рассказали историю любви, возникшей во время СВО

История любви тюменцев стала главной темой урока мужества в стенах техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Его гостями стали участник специальной военной операции Денис и его невеста Елена, - сообщает Тюменская линия.

Ребята познакомились всего за месяц до начала участия Дениса в СВО. Несмотря на непростые условия, Елена решила поддержать дорогого человека и вслед за ним тоже отправилась на передовую. О воинском быте, важности поддержки друг друга, чувства плеча рядом бойцы рассказали студентам техникума, сообщили в пресс-службе общественной организации участников СВО "Держава" в Тюменской области.

"История пары тронула сердца студентов, показывая важность взаимопомощи и истинных чувств в любых ситуациях. Она также подчеркнула ценность человеческой привязанности и духовной близости, особенно в трудные времена", - рассказала команда "Державы".