Профессор МГИМО объяснил необходимость устного экзамена по истории для школьников

В Тюмени с открытой лекцией приезжал доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Мягков. Корреспондент газеты "Тюменская область сегодня" не мог упустить шанс поговорить с ученым и, в частности, попросил прокомментировать введение устного экзамена по истории для девятиклассников. Михаил Мягков идею поддержал.

– Сегодня экзамен в девятом классе фактически считается проходным – ОГЭ сдают "для галочки", особенно если в будущем историю сдавать не планируют. Нормальна ли такая практика? Если ученик относится к истории формально, теряется смысл ее изучения. А ведь этот предмет связан не только с образованием, но и с воспитанием, – подчеркивает историк.

Мягков признается: за годы работы в МГИМО он успел устать удивляться безграмотности абитуриентов.

– Я преподаю в МГИМО с начала двухтысячных. И оказывается, вчерашние одиннадцатиклассники часто не имеют представления об истории. Есть олимпиадники – прекрасные, эрудированные ребята. Но есть и те, кому историю приходится объяснять буквально с нуля: с Древней Руси, с князя Владимира и княгини Ольги. Кто такой Дмитрий Донской? Не помнят, – разводит руками профессор.

Мягков прокомментировал и реформу объединения истории с обществознанием.

– Сегодня обществознание без исторического фундамента превращается в схоластику – пустые рассуждения без корней. Базовые вещи, которые мы даем на обществознании, когда-то входили в курс истории.

По мнению профессора, обязательный экзамен нужен не для галочки, а чтобы пробудить в детях интерес к прошлому.

– В учительском сообществе давно сложилось убеждение: готовить к экзамену по истории нужно уже в девятом классе. Иначе ученики, которым не сдавать историю в одиннадцатом, просто махнут на нее рукой. А ведь девятый класс – это XIX век, Отечественная война 1812 года, индустриализация, великая русская культура. Это корни, без знания которых невозможно быть полноценным гражданином страны, – уверен историк.