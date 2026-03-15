Специалисты опровергли распространённый миф о гипнозе

19:36 15 марта 2026
Несмотря на распространенные опасения о "гипнозе на улице", эксперты утверждают, что этот форма глубокого сотрудничества и направленного внимания между специалистом и клиентом.

Практика показывает, если человек активно сопротивляется или не настроен на взаимодействие, погрузить его в гипнотическое состояние практически невозможно. На уровень гипнабельности влияет ряд факторов: от способности к концентрации внимания и уровня доверия к терапевту до текущего эмоционального состояния и внутренней мотивации, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Гипнотерапия может оказаться неэффективной для людей, которые внутренне не готовы расставаться со своей проблемой", — отмечает клинический психолог и гипнотерапевт Владимир Дернов.

