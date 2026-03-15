Учителя и школьники из Тюмени поделились опытом использования искусственного интеллекта в обучении

20:34 15 марта 2026
Владимир Путин назвал применение технологий искусственного интеллекта серьезным вызовом для системы образования. Директор областного департамента образования Дина Горковец уверена: не нужно бороться с технологиями.
– Главное – не запрещать ИИ, а научить ребенка использовать его осознанно. Такие навыки, как критическое мышление, ответственность, цифровая гигиена, формируются в семье. Лучшее, что могут сделать педагоги и родители, – не контролировать из страха, а участвовать и объяснять", – подчеркнула Горковец в беседе с нашей редакцией.
При этом она добавила: никакие технологии не заменят живого общения учителя и ученика.
Учитель иностранных языков Ирина Шаркова к нейросетям относится настороженно.
– Заметить использование ИИ несложно. Если троечник вдруг начинает стабильно приносить работы на пятерку – сразу возникают вопросы. С сильными учениками сложнее: они умеют маскировать помощь технологии, – рассказывает педагог.

Чаще всего школьники прибегают к нейросетям при написании писем и сочинений на английском.

– Я стараюсь объяснять ребятам: использование ИИ – это ловушка. Он может сфабриковать данные, выдать ложные факты, но главное – знания проходят мимо, – вздыхает Ирина Владимировна.

Пока взрослые спорят, школьники уже сами выстраивают отношения с технологиями. Девятиклассник Иван использует ИИ осознанно – для подготовки к экзаменам.
– Я прошу нейронку объяснить некоторые задания или сгенерировать новые. Еще она объясняет темы для повторения, а исторические события я прошу показать в виде мема", – делится школьник.

В департаменте образования констатируют: новая реальность уже окружила и школу, и университеты. Остается научиться в этой реальности жить и работать, - сообщает Тюменская область сегодня.

