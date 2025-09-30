Члены Общественной палаты региона обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи

Фото Екатерины Христозовой, «Тюменская область сегодня»

В Тюмени состоялось заседание Общественной палаты региона, посвященное вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. В обсуждении принимали участие представители органов власти, православной церкви, некоммерческих организаций, образовательных учреждений и общественных советов, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"Наше подрастающее поколение – это будущее страны. Сегодня, как никогда, требуется проводить системную работу по духовно-нравственному воспитанию с младшего школьного возраста и до студенчества. Хочу выразить благодарность всем общественным и некоммерческим организациям, которые уже ведут эту работу", – подчеркнул значимость темы для региона заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев.

С приветственным словом выступил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев. Он отметил вклад институтов гражданского общества в развитие патриотической тематики.

"Вижу, как много людей активно включаются в поддержку бойцов, вернувшихся с СВО. Этот опыт обогащает систему общественной поддержки и дает новый импульс государственной политике в молодежной сфере", – уверен Роман Рзаев.

Особое внимание участники уделили взаимодействию с некоммерческим сектором. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отметил, что молодые люди – предмет особой заботы общества.

"Правильно сформированные духовные и патриотические ценности – это условие духовного здоровья общества и социально-экономического благополучия страны. Невозможно воспитывать молодежь вне традиций и культуры своего народа", – убежден владыка Димитрий.

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко рассказал участникам встречи о направлениях работы работы в этой сфере приоритетах ведомства.

"Впервые в современной истории России появился национальный проект "Молодежь и дети", запущенный по инициативе президента России. Это подтверждает стратегический характер работы с молодежью. Наши ориентиры – патриотизм, историческая память, дружба, созидательный труд, крепкая семья и взаимопомощь", – подчеркнул Артем Дяченко.

Артем Дяченко рассказал, что "Движение Первых" в Тюменской области объединяет более 149 тысяч участников и более 17 тысяч наставников. Молодежная общественная организация имеет в регионе 274 первичных отделения, работает в 195 школах, вузах и учреждениях среднего профессионального образования, представлена в 79 молодежных центрах и учреждениях образования.

Так же широко представлено в регионе и добровольческое движение, которое включает 270 тысяч человек. В Тюменской области действует 26 муниципальных центров добровольчества, 13 студенческих волонтерских центров, 12 опорных центров волонтерства и 10 добро-центров.

В рамках заседания также были представлены проекты региональных и муниципальных организаций, направленные на духовно-нравственное просвещение, сохранение исторической памяти и вовлечение молодежи в добровольческие инициативы. Члены Общественной палаты выразили готовность продолжить совместную работу с образовательными учреждениями, религиозными организациями и общественными объединениями.

По итогам заседания участники отметили необходимость укрепления сотрудничества между институтами гражданского общества и органами власти для более широкого охвата молодежи патриотическими и воспитательными проектами.