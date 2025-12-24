В Тюмени подвели итоги работы Общественной палаты региона за 2023-2025 годы

Фото: «Тюменская область сегодня»

В Тюмени состоялось итоговое заседание Общественной палаты Тюменской области. В работе принимали участие члены палаты, представители органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества, в том числе в формате видеоконференцсвязи. Основным вопросом повестки стало подведение итогов деятельности Общественной палаты в 2023-2025 годах и обсуждение приоритетов на ближайшую перспективу, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что работа созыва была направлена на консолидацию институтов гражданского общества и развитие общественного контроля.

"Деятельность Общественной палаты в прошедшие три года была ориентирована на поддержку участников и семей, укрепление духовно-нравственных ценностей, защиту конституционных прав граждан и общественный контроль, в том числе за выборами", – подчеркнул Геннадий Чеботарев.

По оценке председателя Общественной палаты региона, особое внимание общественные активисты уделяли сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев. Он отметил значимую роль некоммерческого сектора и общественных объединений в социально-экономическом развитии региона.

"Институты гражданского общества дополняют усилия органов власти, помогая решать широкий спектр социальных задач. В условиях внешнего давления особенно важна системная поддержка гражданских инициатив и патриотического воспитания", – отметил Роман Рзаев.

О взаимодействии с законодательной властью рассказал депутат Тюменской областной Думы Александр Анохин. Он напомнил, что Общественная палата обладает правом законодательной инициативы и регулярно участвует в обсуждении ключевых региональных законов.

"Тюменская областная Дума и Общественная палата работают в постоянном контакте. Вы представляете интересы жителей региона и вносите значимый вклад в развитие гражданского общества", – обратился к участникам мероприятия депутат.

Отдельный блок заседания был посвящен сотрудничеству с региональным отделением Общероссийской организации "Ассамблея народов России". Председатель отделения Евгений Воробьев подчеркнул, что подписанное соглашение позволило усилить совместную работу по вопросам межнационального согласия.

"Мы решаем задачи вместе – по-деловому и системно. Единство общества сегодня является ключевым условием стабильного развития региона", – сделал вывод Евгений Воробьев.

В конце заседания также было объявлено о начале конкурсного отбора и формировании нового, пятого состава Общественной палаты Тюменской области. Завершилось мероприятие церемонией награждения за вклад в развитие гражданского общества региона.