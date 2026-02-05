Депутаты Тюменской облдумы определили новый состав Общественной палаты региона

Депутаты Тюменской облдумы, рассмотрев список из 46 кандидатов в члены Общественной палаты Тюменской области, сформированный рабочей группой по приему и проверке документов, рейтинговым голосованием на очередном заседании определили 34 члена нового состава палаты.

В список вошли:

1) Омельчук Анатолий Константинович

2) Шилова Лариса Владимировна

3) Зайцев Геннадий Степанович

4) Квасов Владислав Викторович

5) Климов Владимир Геннадьевич

6) Ибрагимов Нуртдин Нурылхакович

7) Берестовский Роман Викторович

8) Никитин Андрей Юрьевич

9) Синдирева Анна Владимировна

10) Ситова Наталия Юрьевна

11) Шадрин Григорий Васильевич

12) Шугля Владимир Федорович

13) Борецкая Виктория Владимировна

14) Бояринцев Алексей Николаевич

15) Комов Алексей Васильевич

16) Лебедева Джинна Ивановна

17) Трунилова Тамара Николаевна

18) Дёмина Лилия Васильевна

19) Завьялов Артем Анатольевич

20) Попов Фёдор Иванович

21) Ефимов Аркадий Григорьевич

22) Чочев Александр Иванов

23) Шилов Сергей Павлович

24) Бровко Любовь Сергеевна

25) Гимпелевич Илона Станиславовна

26) Войнова Наталья Васильевна

27) Воскресенская Светлана Александровна

28) Кайдалов Максим Сергеевич

29) Костенко Тарас Вячеславович

30) Кушнаренко Станислав Григорьевич

31) Альмухаметова Мариана Шамильевна

32) Мусалиев Албек-Хаджи Увейсович

33) Алишина Ханиса Чайдатовна

34) Абукин Динар Марсельевич.

Состав Общественной палаты региона из 102 граждан формируется по предложению общественных объединений и некоммерческих организаций. Треть (34 человека) утверждает парламент, еще по одной трети — губернатор и предыдущий состав палаты.

Процедура формирования пятого созыва проходит с 19 декабря. В облдуму поступило 51 предложение по кандидатам, рабочая группа из депутатов и сотрудников аппарата рассмотрела все заявки и отклонила пять из-за несоответствия требованиям закона. В числе 46 претендентов у 22 есть опыт работы в Общественной палате региона. В списке 17 женщин и 29 мужчин. Средний возраст кандидатов — 56 лет, самому молодому — 30 лет, самому взрослому — 79 лет. Представлены все сферы общественной жизни: ЖКХ, здравоохранение и образование, волонтеры, профсоюзы, а также организации, защищающие интересы инвалидов, пенсионеров, военнослужащих, и многие другие.