Антимонопольщики проверят обоснованность цен на хлеб и булки в 2025 году

Тюменское управление федеральной антимонопольной службы ФАС проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки, мероприятия организованы по поручению центрального аппарата ФАС России.
"Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.
