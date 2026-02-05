Таможенники тюменского аэропорта за год возбудили более 550 административных дел

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Рощино возбудили 556 дел об административных правонарушениях, что на 33 % превышает аналогичный показатель 2024 года. В ходе контроля на международных рейсах выявлены различные предметы правонарушений: алкоголь, коммерческие партии, табачные изделия, гармала, холодное оружие – ножи и кастеты, объекты СИТЕС – кораллы из Тайланда.

Пассажиры в аэропорту Тюмени были привлечены и за недекларирование денежных средств: возбуждено 68 административных дел, а общая сумма изъятой валюты составила 5 996 815 рублей.

Международные пассажирские перевозки осуществлялись со странами: Турция, Египет, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка.

Александр Хмелев, начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Тюменской таможни:

Рост выявленных нарушений в определенной степени связан с общим увеличением количества международных авиарейсов и пассажиропотока. В 2025 году совершены таможенные операции в отношении 1 297 международных авиарейсов, на которых проследовало почти 243 тысячи человек. По сравнению с 2024 годом эти объемы увеличились на четверть.

Хотелось бы напомнить гражданам, что ознакомиться с правилами перемещения товаров можно на сайте ФТС России.