Сайфитдинов принял участие в заседании коллегии прокуратуры Тюменской области

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании коллегии прокуратуры Тюменской области по подведению итогов работы за 2025 год и определению задач по укреплению законности и правопорядка на текущий год.

В ее работе участвовали заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев, прокурор Тюменской области Александр Попов, губернатор Александр Моор, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, руководители областного суда, правоохранительных и контролирующих органов, уполномоченные по правам человека, ребенка и предпринимателей.

Открывая совещание, Сергей Зайцев отметил, что надзорное ведомство в соответствии с поручениями руководства страны и генерального прокурора России принимает меры по соблюдению законодательства в социальной и экономической сферах. Особое внимание уделяется обеспечению прав детей, инвалидов, пожилых граждан, многодетных семей и участников специальной военной операции.

По его словам, в Тюменской области принятые меры позволили обеспечить подготовку муниципалитетов к отопительному сезону, исполнить программу капитального ремонта многоквартирных домов, значительные усилия были также сконцентрированы на защите бизнеса от необоснованных проверок.

В своем выступлении Александр Моор констатировал, что в 2026 году региональным органам власти предстоит решать задачи с учетом ограниченности ресурсов. При этом почти 65% областного бюджета составляет финансирование отраслей социальной сферы.

"Дефицит бюджета не помешает выполнять ключевые социальные обязательства. Будет продолжено строительство всех уже начатых социальных и инфраструктурных объектов, а также оказание помощи социально незащищенным жителям и поддержка участников специальной военной операции и их семей. Одна из стратегических задач – реализация национальных проектов", - подчеркнул глава региона.

Фуат Сайфитдинов отметил, что в прошлом году органы прокуратуры активно взаимодействовали с депутатским корпусом Тюменской областной думы, регулярно информировали о состоянии законности в регионе и другим вопросам правоохранительной деятельности. Это помогает депутатам принимать взвешенные решения по целому ряду направлений. Используя право законодательной инициативы, областным прокурором были разработаны и внесены четыре законопроекта, которые приняты и реализуются.

"В 2026 году одним из основных приоритетов в работе тюменских прокуроров станет надзор за соблюдением прав участников СВО. Речь идет о получении выплат, медицинской помощи, средств реабилитации и т.д. Сегодня в обществе также есть запрос на взвешенную миграционную политику и борьбу с преступлениями в сфере компьютерных технологий", - сказал он.

Глава облдумы акцентировал внимание на том, что главным политическим событием этого года в России станут выборы в Госдуму РФ, выборы депутатов облдумы, поэтому вопросы соблюдения избирательных прав граждан будут также на контроле прокуроров.

"Не сомневаюсь, что совместными усилиями федеральных и региональных органов власти удастся решить существующие проблемы, поставить законодательный барьер преступным посягательствам", - резюмировал спикер регионального парламента.