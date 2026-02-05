Более 3 тысяч случаев рака выявлено в Тюменской области по итогам онкоскринингов

В Тюменской области за прошлый год проведено более 604 тысяч онкоскринингов, по итогам выявлено 3 208 заболеваний, только в онкодиспансере прооперировано 6 670 пациентов, сообщает депздрав ТО.

Диагностику онкозаболеваний проводят 8 центрах амбулаторной онкологической помощи и 5 первичных онкологических кабинетах. Обеспеченность онкологами составляет 99%. Медучреждения оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе высокотехнологичным для диагностики и лечения. В 2025 году увеличился процент пациентов, у которых онкологические заболевания выявлены на ранних стадиях - 59,9%.

Валерия Павлова, главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Тюменской области, директор и главный врач Медгорода:

На базе нашего учреждения проводятся клинические исследования, что позволяет нам находиться на переднем крае медицинских технологий и методов лечения. Также развиваются телемедицинские технологии, и мы имеем возможность сотрудничать и консультировать наших пациентов с ведущими онкологическими с федеральными центрами России, что обеспечивает нашим пациентам доступ к современным диагностическим и лечебным возможностям.

Лечение онкологических заболеваний проводится по полису обязательного медицинского страхования бесплатно.