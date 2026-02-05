Около 42,7 тысяч тонн овощей собрали в тюменских теплицах за 2025 год

В Тюменской области работают два тепличных комплекса по производству овощных культур: "ТК ТюменьАгро" в Тюменском округе и ЗАО "РИТЗА" в Заводоуковске. Они выращивают томаты, черри, огурцы, салат, зеленые и другие культуры. За прошлый год в тепличных комплексах собрано 42 676 тонн овощей закрытого грунта и салата, сообщает департамент АПК ТО.
Больше всего в теплицах вырастили огурцов - 25 714 тонн или более 60% от общего объема, томатов собрано 16 402 тонны, салатов - 560 тонн.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru