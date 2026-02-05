В лесу под Тюменью вырубили березы, чтобы незаконно сваливать снег с городских улиц

Сотрудники Тюменского управления лесами выехали в Боровское участковое лесничество после обращения жителей о возможной вырубке деревьев и обнаружили не только пни от деревьев, но и кучи снега, вывезенного с улиц населённых пунктов. Возможно, эту территорию очищали от деревьев специально для обустройства "снежного" полигона, сообщает деплеса ТО.

По видимым пням по периметру вырубки предварительно установлен факт спила не менее 10 берез. Размер ущерба на данный момент оценивается почти в 34 тысячи рублей. Точный объём и реальный ущерб лесному фонду определить пока трудно из-за снежных куч. Во время работы инспекторов со стороны города в направлении лесного участка продолжали подъезжать автомобили, гружённые снегом. При появлении инспекторов транспортные средства разворачивались. Разгрузка была предотвращена.

Кроме загрязненного снега, на участок сваливают строительные и бытовые отходы. А неподалеку, в урочище Боровском, инспекторы обнаружили еще одно место с кучами грязного снега - его устроили под линией электропередачи.

"Материалы по факту незаконной рубки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ. По фактам незаконного размещения вывезенного с улиц снега и отходов проводится административное расследование по статье 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах). В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данным нарушениям. Работа по фиксации последствий и сбору материалов продолжается", сообщили в деплеса.