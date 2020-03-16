В Тюмени назвали лучших врачей

В Тюмени составлен рейтинг лучших врачей различной специализации. Рассматривался период с февраля 2019 по февраль 2020 года.

В итоговый список, подготовленный рейтинговым агентством "Сибирь", вошли 50 фамилий. В ходе исследования учитывались опросы экспертов, мнения представителей медицинского сообщества, отзывы пациентов на специализированных сайтах и в социальных сетях, а также первый независимый "Рейтинг терапевтов России".

В числе лучших врачей эксперты назвали многих известных в медицинской сфере личностей, к примеру: Альберт Суфианов (врач-нейрохирург высшей категории, профессор, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, заслуженный врач РФ); Леонид Протопопов (и.о. главного врача ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", врач-офтальмолог высшей категории), Валерий Чевжик (детский хирург, к.м.н., заведующий детским хирургическим отделением №2 Тюменской ОКБ №2); Надежда Кузнецова (отличник здравоохранения, к.м.н., врач-отоларинголог центра семейной медицины "Вера), Аурика Степовая (доцент кафедры терапии, главврач центра интегративной медицины "Главное здоровье", врач-терапевт высшей категории, врач-функциональной диагностики, врач-психотерапевт).

Помимо Валерия Чевжика от ГБУЗ ТО ОКБ №2 в рейтинг попали Константин Плутахин (врач ультразвуковой диагностики, сосудистый хирург), руководитель регионального сосудистого центра Дмитрий Некрасов, к.м.н., заведующий отделением нейрохирургии, врач-нейрохирург высшей квалификационной категории Дмитрий Воробьев.

Двоих профессионалов "делегировала" в рейтинг МСЧ "Нефтяник". Это заведующий отделением неврологии Эдуард Нусс и Стелла Сиверцева, д.м.н., врач-невролог высшей квалификационной категории, руководитель Центра рассеянного склероза. Среди работников МКМЦ "Медицинский город" в список лучших вошел врач-онколог Владимир Шидин, отличившийся также выходом в полуфинал всероссийского конкурса "Лидеры России 2020". Из числа стоматологов Тюмени в список вошли стоматолог-терапевт Инна Евтеева (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина") и Ольга Урицкая (стоматолог-терапевт клиники ООО "Удот"). Перинатальный центр представлен врачом-гинекологом Еленой Беевой.

Приличным представительством в рейтинге может похвастаться Областной лечебно-реабилитационный центр. Так, в топ-50 лучших врачей Тюмени вошли Вячеслав Сытик (врач-функциональной диагностики и врач-невролог, владеющий всеми методиками диагностики нейрофизиологии), руководитель областного эпилептологического центра Алексей Бавдурный, Ольга Марченко и Светлана Быченко (обе - к.м.н, врачи-неврологи высшей квалификационной категории, отличники здравоохранения).

Лучшими врачами терапевтами тюменских поликлиник, согласно рейтингу, стали: Юлия Файзуллина и Владимир Попонин (поликлиника №1), Ирина Журавлева (поликлиника №5), Татьяна Дергачева и Людмила Рубан (поликлиника №12), Ирина Мелещенко (поликлиника №13).

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