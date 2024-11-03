Женщину со сложной патологией спасли врачи Заводоуковска

Гинекологи Областной больницы №12 Заводоуковска прооперировали миому матки сложной локации. Женщина поступила в стационар, она жаловалась на боль в области живота и слабость. В ходе обследования, выявилось подозрение на диагноз, связанный с органами малого таза. После скринингов подтвердился диагноз: миома матка с атипичной локализацией.

"Случай был достаточно нерядовой, мы обнаружили миоматозный узел крупных размеров с межсвязочной локализацией. Пациентка также имела отягощающие факторы такие как возраст, избыток массы тела, гипертоническую болезнь. Было принято решение удалять узел лапароскопическим методом. Мы провели пациентке органосохраняющую операцию, с низкой кровопотерей. В таких случаях перед врачами стоит задача эффективно помочь человеку при минимальном травмировании тканей", - рассказал врач-акушер-гинеколог Андрей Бирюков, заведующий отделением гинекологии ОБ №12.

Высокотехнологичные методы оперативных вмешательств внедрены гинекологами Областной больницы №12 с начала 2024 года. Опыт у врачей уже наработан, поэтому операция прошла успешно, пациентка выписана и полностью восстановилась, - сообщает Елена Мальцева, пресс-секретарь ОБ №12 (г. Заводоуковск).