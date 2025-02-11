Тюменские врачи освоили новый метод спасения пациентов с пороками сердца

Тюменские врачи успешно выполнили имплантацию митрального клапана, взятого от умершего донора, всего таких операций в России выполнено двадцать, в УрФО - первая, сообщили в депздраве.

21-летняя тюменка Марина Трусова страдала от редкого сложного порока сердца — Аномалии Эбштейна. Болезнь требовала постоянного наблюдения у кардиолога и многократных хирургических вмешательств. Девушке провели несколько операций на клапане, но биологический и механический протезы со временем приходили в негодность. Решением стала новая технология — имплантация митрального клапана от умершего донора.

Операцию провели врачи Областной клинической больницы №1 под руководством главного внештатного детского специалиста, сердечно-сосудистого хирурга УФО и Тюменской области Кирилла Горбатикова. Команду консультировал автор технологии — главный внештатный детский кардиохирург Ленинградской области, профессор Владимир Болсуновский.

"Новая технология спасет жизни многих групп пациентов, страдающих не только пороками сердца, но и инфекционным поражением трехстворчатого клапана. В ближайшее время такие операции в ОКБ №1 станут системными", - рассказал Горбатиков.

Марина чувствует себя хорошо, готовится к выписке.