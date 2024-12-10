Врачи Тобольска и Тюмени спасли младенца с пороком сердца

10:20 10 декабря 2024
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За жизнь Марка боролись врачи трех клиник в Тобольске и Тюмени, в скором времени малыш будет дома. 

Марк родился в Тобольске. Низкая  сатурация насторожила врачей. Ситуация выглядела нетипичной для заболеваний дыхательной системы. Врачи связались с заведующим дистанционно - консультативным центром с выездной анестезиолого - реанимационной неонатальной бригадой Перинатального центра Дмитрием Лысенко.

 У ребенка заподозрили один из самых сложных кардиодефектов - транспозицию магистральных артерий. Без хирургической коррекции этот порок сердца несовместим с жизнью. 

"До прибытия нашей бригады Марку был поставлен специальный препарат для расширения аортального протока. Мы  контролировали ключевые показатели. В экстренном порядке  доставили в ОКБ №1 города Тюмени", - рассказал Лысенко. 

В первой областной диагноз подтвердили. Операция длилась 8 часов. 

"Нам предстояло сложное хирургическое вмешательство на крошечном сердце. Мы успешно выполнили коррекцию расположения артерий с использованием искусственного кровообращения",  - рассказал заведующий детского кардиохирургического отделения ОКБ №1, главный детский кардиохирург Тюменской области и УФО, профессор - Кирилл  Горбатиков.

Послеоперационный период протекал тяжело, операция на открытом сердце у новорожденного – это серьезное испытание для организма. Через несколько недель терапии и круглосуточного наблюдения, малыш начал дышать сам.

В стабильном состоянии Марк был доставлен в Перинатальный центр для дальнейшего наблюдения и лечения. 

"На сегодняшний день признаков сердечной недостаточности нет, малыш набирается сил. Через несколько дней, если его показатели нас будут также радовать мы отпустим его домой. Это отличный результат лечения", - сказала врач - неонатолог Марина Виноградова.

 

 

 

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